Turkcell akıllı şehirler hedefini global iş birliğiyle sürdürecek - Son Dakika

Türkiye'nin dijitalleşmesi ve akıllı şehirlerin yaygınlaşması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Turkcell ve Dijital İş Servisleri (Turkcell DBS) ve Kazakh Telecom iştiraki olan Kcell, akıllı şehirler ile nesnelerin interneti konularında iş birliği için yeni bir protokole imza attığını duyurdu.

İş birliği kapsamında; Turkcell DBS, know-how'u ve nesnelerin interneti çözümlerini yurt dışı iş ortakları ile geliştirerek farklı pazarlara sunabilecek. Turkcell ve Kcell bu anlaşma sayesinde yurt dışı kurumsal pazarlarda Turkcell çözümlerinin kullanıldığı ortak projeler yürütebilecek.

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan ve Kcell CEO'su Yuri Kharlamov 'un katıldığı bir törenle imzalanan protokol kapsamında akıllı şehirler ve nesnelerin interneti alanında somut iş birliği fırsatlarının değerlendirileceği açıklandı.

Anlaşma, şirketlerin akıllı şehirler ve IoT projeleri için muhtemel iş birlikleri konusunda görüşmelerin başlatılmasını ve bu kapsamda tarafların akıllı şehirler ve IOT konularında karşılıklı bilgi birikim ve çözüm paylaşımını öngörüyor. Bu kapsamda şehirlerin dijital altyapıların oluşturulmasından akıllı ulaşım sistemlerine, dijital süreç çözümlerinden çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları gibi farklı alanlarda iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

"ŞEHİRLERDE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan, "Türkiye'nin dijital entegratörü olarak ülkemizdeki tüm şehirlerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek hedefiyle ilerliyoruz. Şehirlerde yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefleyen Akıllı Şehir Dönüşüm Yolculukları ile nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak oluşturduğumuz değer yaratan hizmetlerimizle şehirlerimizin yanında yer alıyoruz. Kcell ile yaptığımız iş birliğinin odağında da hem akıllı şehirler hem de nesnelerin interneti alanlarına yönelik çözümler yer alıyor. Ulaşım, enerji, çevre, güvenlik, sağlık ve yaşam gibi temel alanlarda oluşturulacak proje fırsatlarında iş birliğini derinleştirerek, yurt içinde elde ettiğimiz deneyimimizi global pazarlarda değerlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kcell CEO'su Yuri Kharlamov ise konuya ilişkin açıklamasında, " Kazakistan'ın dijital telekom operatörü olarak; nesnelerin interneti, 5G ve büyük veri gibi yeni teknolojilerle sağlık, perakende ve endüstri alanlarında milyonlarca şehir sakininin yaşamını iyileştirecek işlevsel ekosistemler yaratıyoruz. Turkcell ile gerçekleştireceğimiz iş birliği sayesinde, inovasyon pazarında edindiğimiz tecrübemizi genişletebilecek ve daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirebileceğiz" diye konuştu.