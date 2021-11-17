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Turkcell ve MEB'den gençlere yazılımcı olma fırsatı - Son Dakika

Turkcell ve MEB'den gençlere yazılımcı olma fırsatı

17.11.2021 17:27

Turkcell ve MEB'den gençlere yazılımcı olma fırsatı Yerli yazılımcılar için 'Atmosware' Aksu: "Önümüzdeki 5 yılda yıllık olarak 30 ila 50 milyon arasında yazılımcı ihtiyacı olacak" Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 'Geleceği Yazanlar-Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' Programı'nın...

Turkcell ve MEB'den gençlere yazılımcı olma fırsatı

Yerli yazılımcılar için 'Atmosware'

Aksu: "Önümüzdeki 5 yılda yıllık olarak 30 ila 50 milyon arasında yazılımcı ihtiyacı olacak"

İSTANBUL - Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 'Geleceği Yazanlar-Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' Programı'nın Milli Eğitim Bakanlığıyla İmzalanan protokol töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm şirketler dijitalleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığıyla İmzalanan protokol ile birlikte gençlerimizi yazılım konusunda eğiteceğiz. Yazılımcı ihtiyacı katlanarak artıyor. Önümüzdeki 5 yılda yıllık olarak 30 ila 50 milyon arasında yazılımcıya ihtiyaç olacağından bahsediliyor" dedi.

Turkcell, 'Geleceği Yazanlar-Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' Programı'yla yeni bir eğitim ve istihdam seferberliği başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilen bu mesleki eğitim programıyla, üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlara yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkanı sağlanacak. İmza töreninin ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, " Ne kadar çok yazılımcı geliştirirsek, geleceğe olan umudumuz artacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Turkcell arasında imzalanan protokol kapsamında; gençlerin yazılım dünyasına hazırlanması, kodlama alanında yüksek yetkinliklere sahip olması ve bu sayede yerli yazılım ekosistemine nitelikli iş gücünün kazandırılması amaçlanıyor. 'Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' Programı'nı tamamlayan yazılımcılar, operatörün yazılım şirketi Atmosware'in yanı sıra şirket ve grup şirketlerinde çalışma fırsatına sahip olacak. Katılımcılar, eğitim sonunda hak kazanacakları mesleki yeterlilik sertifikalarıyla farklı şirketlerde de istihdam konusunda önemli bir avantaj elde edecekler.

"Şirketler dijitalleşiyor"

Konuya ilişkin İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte mesleki eğitim konusunda önemli bir protokol imzaladıklarını vurgulayarak, "Tüm şirketler dijitalleşiyor ama hepimiz yazılımcı bulmak konusunda birtakım problemlerle karşılaşıyoruz. Bir diğer yandan da üniversite mezunu öğrencilerimiz veya son sınıfta bulunan öğrencilerimiz var. Bu amaçla Ekim ayında Atmosware adında bir şirket kurduk. Bu şirketteki temel amacımız, yazılım ile alakalı olmayan bölümlerden de mezun olmuş öğrencileri alıp, yazılımcı eğitimi vermektir" dedi.

"Eğitimi başarıyla tamamlayanlar istihdam edilecek"

İmzalanan protokol ile birlikte gençlerin program kapsamında eğitileceğinin altını çizen Aksu, "Gençlere program kapsamında sertifika verilecek. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanları da şirketimiz veya iştiraklerinde istihdam edeceğiz. Programın iki amacından bir tanesi sosyal faydadır. Gençler, bu programdan aldıkları sertifikayla da yüksek okul seviyesinde yazılım eğitimi alabilecekler" diye konuştu.

"Önümüzdeki 5 yılda yıllık olarak 30 ila 50 milyon arasında yazılımcı ihtiyacı olacak"

Yazılımcı ihtiyacının katlanarak arttığına dikkat çeken Aksu, "Önümüzdeki 5 yılda yıllık olarak 30 ila 50 milyon arasında yazılımcı ihtiyacı olacağından bahsediliyor. Böyle bir ortamda şirket olarak buna kayıtsız kalamadık. Atmosware şirketini de bu amaçla kurduk" ifadelerini kullandı.

"Yazılımcı geliştirirsek, geleceğe olan umudumuz artacaktır"

Aksu, sözlerini şöyle tamamladı: " Türkiye'de kalacak olan veriye dayalı teknolojilerin hepsinde temel durum verinin ve yazılımın Türkiye'de olmasıdır. Ne kadar çok yazılımcı geliştirirsek, geleceğe olan umudumuz artacaktır. 2022 yılında üniversite öğrencileriyle birlikte lise öğrencilerini de bu programa dahil etmeyi hedefliyoruz. Buradaki amacımız, analitik zekası olan, yazılımcı olmak isteyenlere imkan sağlayıp, genç işsizlik oranını mümkün olduğu kadar azaltmak".

Turkcell ve MEB'den gençlere yazılımcı olma fırsatı
Turkcell ve MEB'den gençlere yazılımcı olma fırsatı
Turkcell ve MEB'den gençlere yazılımcı olma fırsatı
Turkcell ve MEB'den gençlere yazılımcı olma fırsatı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, milli eğitim bakanlığı, Bülent Aksu, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkcell ve MEB'den gençlere yazılımcı olma fırsatı - Son Dakika


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