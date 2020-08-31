Turkcell ve SAP Türkiye'den şirketlerin verimliliğini artıracak iş birliği - Son Dakika

Turkcell ve SAP Türkiye'den şirketlerin verimliliğini artıracak iş birliği

Yazılım şirketi SAP ile iş birliğine giden Turkcell, şirketlerin üretim, tedarik süreçlerini akıllandıracak ve daha verimli hale getirecek.

Turkcell ve SAP Türkiye'den şirketlerin verimliliğini artıracak iş birliği, System.String[]

Yazılım şirketi SAP ile iş birliğine giden Turkcell, şirketlerin üretim, tedarik süreçlerini akıllandıracak ve daha verimli hale getirecek.

Turkcell'in sağlıktan enerjiye, üretimden lojistik ve ulaşım sektörlerine kadar onlarca farklı sektörün dijitalleşmesi için kurumlara özel çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden SAP ile iş ortaklığına imza attı. İş ortaklığı kapsamında SAP yazılımıyla entegrasyonu sağlanan Turkcell IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri, şirketlere tek elden sunularak kurumların farklı alanlardaki verimliliklerine katkı sağlayacak. Şirketlerin üretim süreçlerini akıllandırarak daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bu yeni projeyle iş kalitesinin artırılması, imalatın hızlanması ve maliyetlerin daha iyi yönetilmesi gibi konularda çözümler sunulacak.

"Kurumların ihtiyacına özel çözümler üretmeye odaklandık"

Pandemi sürecinin şirketler için en önemli öğretisinin dijitalleşme olduğunun altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Şirketler özellikle pandemi döneminde dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anladı. Normalleşme süreciyle birlikte neredeyse tüm şirketlerimizin dijitalleşme çalışmalarını önceliklendirdiğini gördük. Şirket olarak kurumların dijitalleşmesi için ihtiyaca özel çözümler üretmek bizim en önemli odak alanlarımızdan biri. Bu doğrultuda kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile KOBİ'den büyük ölçekli şirketlere ve kamuya değin tüm kurumların dijitalleşmesi için sektörel çözümler sunuyoruz. Dünyanın önde gelen şirketleriyle iş birliği yaparak şirketlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı ve uçtan uca dijitalleşmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Son olarak yazılım şirketiyle ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde artık kurumlar Turkcell'in IoT uygulamalarını SAP yazılımıyla entegre bir şekilde kolayca kullanarak dijital ortamda yönetebilecek. Ayrıca yazılım şirketi ile çalıştığımız bir diğer projeyle de üretimin her safhasında kritik rol oynayan tedarik zinciri yönetimini de şirketler için uçtan uca akıllı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Böylesine değerli projeleri hayata geçirmemizi sağlayan SAP Türkiye ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Yenilikçi teknolojilerle şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek oluyoruz"

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Deneyim ekonomisinde büyümek, hız kazanmak ve rekabette öne geçmek için yenilikçi teknolojilerle verimliliği artırmak ve daha esnek bir yapıya kavuşmak şirketler için gittikçe önem kazanıyor. GSM operatörü ile daha önce tüm donanım ve güvenlik altyapısının şirketimiz tarafından karşılandığı bir bulut bilişim hizmeti olan SAP HANA Enterprise Cloud çözümümüzü, Turkcell'in veri merkezlerinden sunmak için iş birliğine imza atmıştık. Bu yeni iş birliği kapsamında bu kez GSM operatörünün IoT çözümleri ile SAP iş uygulamaları entegre çalışmaya başlayacak. SAP Global Partner Programı'nda 'Yeni Nesil İş Ortaklığı'kapsamında Turkcell Dijital İş Servisleri gibi stratejik bir iş ortağı ile ekosistemimizin daha da büyüyeceğine ve müşterilerimize hep birlikte değerli katkılar sunacağımıza inanıyoruz".

Bulut servisi "kullandığın kadar öde" modeliyle sunuluyor

Verilen bilgiye göre, Turkcell SAP HANA Bulut Servisi, müşterilerin SAP HANA ile uyumlu altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Turkcell veri merkezlerinden sunuluyor. Yüksek ilk yatırım maliyetlerini üstlenmeleri gerekmeksizin, "kullandığın kadar öde"modeliyle sunulan bulut servisi sayesinde şirketler, iş sürekliliği açısından yüksek standartlara sahip bir altyapıya sahip oluyor. Yazılım şirekti iş uygulamalarının tüm donanım ve güvenlik altyapısının GSM operatörü tarafından karşılandığı bir bulut bilişim hizmeti olan bulut servisi, Turkcell'in yeni nesil Tier-3 veri merkezlerinde üstün performanslı donanımlar üzerinde, GSM operatörü mühendislerinin yönetiminde hizmet veriyor. Bununla birlikte verisini Türkiye'de saklamak isteyen kurumlar için yazılım şirketi iş uygulamalarının tüm donanım ve güvenlik altyapısının SAP tarafından karşılandığı diğer bir bulut bilişim hizmeti olan SAP HANA Enterprise Cloud ise Turkcell veri merkezlerinden sunuluyor. Enterprise Cloud, GSM operatörünün Gebze ve İzmir'de bulunan uluslararası standartlara uygun veri merkezlerinde ve iki farklı lokasyonda yedekli olarak çalışıyor. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Türkiye, cloud, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell ve SAP Türkiye'den şirketlerin verimliliğini artıracak iş birliği - Son Dakika Ekonomi

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