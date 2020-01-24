Turkcell, ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz... - Son Dakika

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Turkcell, ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz...
6 saat önce
Turkcell, ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Turkcell, ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.
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