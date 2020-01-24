Turkcell, ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz... - Son Dakika

Turkcell, ve Türk Telekom , Elazığ 'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

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Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu