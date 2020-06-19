Turkcell yabancı tedarikçilerle anlaşmalarını yerel para birimi üzerinden yapacak

Turkcell, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticileri ile gelecekteki ticaret anlaşmalarını Çin yerel para birimi ile yapma konusunda anlaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Turkcell ihtiyaç duyulan Çin Yuanı finansmanını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Çin Merkez Bankası ile oluşturduğu para takasına dayalı altyapı üzerinden sağlayacak.

Turkcell ve Huawei Türkiye, ileri tarihli tüm kontratlarını Çin'in yerel para birimi Yuan üzerinden yapma konusunda mutabık kaldı.

İşbirliklerini derinleştiren Turkcell ve Huawei Türkiye, ilk yerel para birimi anlaşmasını 2017'de LTE servis ve ürünleri için yapmıştı.

2018 yılında ise Turkcell ve Çin Kalkınma Bankası, Huawei Türkiye'den yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için uzun vadeli Yuan kredi anlaşması imzalamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, şunları kaydetti:

"Turkcell Grubu olarak finansal risk yönetimi stratejimizde önceliğimiz kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve likidite pozisyonumuzu güçlendirmek. Yakın zamanda tüm dünyada yaşanan koronavirüs (Kovid-19) süreci gibi belirsizliklerin yoğun olduğu dönemlerde yerel para ile ticaret hacmini artırarak finansal yönetimimizi güçlendiriyor ve tüm paydaşlarımızı piyasadaki belirsizliklerden koruyoruz. Güçlü bilanço yönetimimizle yatırımcılarımıza güven vermeye devam ediyoruz. Tüm tedarikçilerimizle anlaşmaları üçüncü para birimlerine bağımlılıktan kurtaracak şekilde yerel baza çekiyoruz. Bununla beraber Çin menşeili tedarikçilerimize yapılan ödemelerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası ile yapmış olduğu para takası anlaşması ve altyapı kapsamında yapılması sağlanarak ülkemizde ihtiyacın dışında döviz talebi yaratılmasının önüne geçtik. Önümüzdeki dönemde hem ticaret hem de finansmanda yerel paraların payını arttırarak bu alanda öncü konumumuzu devam ettireceğiz."

Huawei Türkiye'nin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lei Zhang de Turkcell ile artan yerel para birimi ticaretinin önemini belirterek, "Huawei Türkiye olarak, Türkiye'de yerel para birimiyle ticaretin artması için daha fazla müşterimize Yuan finansmanı sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.