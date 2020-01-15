Turkcell, yapay zeka çalışmalarında uyacağı yedi ilkeyi açıkladı

Turkcell, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Yapay zeka alanında alınacak çok yol var ve köklü değişimler göreceğiz. Yapay zeka 2022 yılında 75 milyon işi ele geçirecek, aynı zamanda 133 milyon yeni iş fırsatı yaratacak." dedi.

Turkcell, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi Gökçe Çobansoy Hızel'in katıldığı toplantıda, yapay zeka çalışmalarında uyacağı yedi ilkeyi açıkladı.

Turkcell, yedi maddelik "Yapay Zeka İlkeleri" ile iş süreçlerinde kullandığı ve geliştireceği teknolojilerin etik ve sorumlu şekilde kullanılacağına dair taahhütlerini duyururken, toplantı kapsamında Turkcell'in geliştirdiği yapay zeka uygulamalarından örnekler de yer aldı.

Verilen bilgiye göre Yapay Zeka İlkeleri; "Çevre ve İnsan Odaklıyız", "Profesyonel Olarak Sorumluyuz", "Veri Gizliliğini Gözetiriz", "Şeffafız", "Güvenliği Esas Alırız", "Adil Davranırız", "Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız" başlıklarını taşıyan yedi maddeden oluşuyor.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, konuşmasında yapay zekanın gelişim süreçleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Çok hızlı bir değişim yaşıyoruz. Yapay zeka ne verilirse onu öğrenen bir çocuk gibi, Turkcell olarak ona iyiliği, insanlığa faydalı şeyleri öğreteceğiz. Yapay zeka alanında alınacak çok yol var ve köklü değişimler göreceğiz. Yapay zeka 2022 yılında 75 milyon işi ele geçirecek, aynı zamanda 133 milyon yeni iş fırsatı yaratacak. Yapay zekanın da hem müşterilerimize hem tüm dünyaya iyilik getirmesi için, açıkladığımız ilkelerden sapmadan çalışmaya devam edeceğiz."

- "Yapay zekaya döneri tanıtmakta zorlandık"

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk sunumunda hem Turkcell'in yapay zeka alanında yaptığı çalışmaları paylaştı, hem de şu an canlıya alınan uygulamaların örneklerini gösterdi.

Yapay zekanın son 10 yıldır en çok odaklandıkları konu olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Turkcell olarak çabamız kendi geliştirmelerimizi hazır hale getirip, ekosistemi kurmak. Yapılmışı var ama ticari olarak bedava değil ve ülke ait bize ait değil. Kontrol sizde olmadığı zaman yeni açılımlara gitmek mümkün değil, motivasyon noktamız burası.

Paycell'de şu an canlıda olan teknolojimizle, kullanıcı yüzünü tanımlayarak, yemeğini yapay zekaya tanıtarak, ödemesini yüzüyle yapabiliyor. Denemeler devam ediyor. Ödeme entegrasyonu, yüz tanıma, yemek tanıma entegrasyonu var, bu çok önemli bir adım. Döneri yapay zekayı tanıtırken biraz zorlandık, yapay zekamızı eğitmeye devam ediyoruz. Yüz tanıma kısmı şu an canlıda, belli bir olgunluğu geçtikten sonra ticarileştireceğiz."

Serkan Öztürk, Turkcell çalışanları yemek alırken yapay zekanın kullanımı üzerine bir videoyı paylaştı.

Personelin yemeği seçiminden ödeme anına kadar her adımın yapay zeka ile yürütüldüğü bu işlemle ilgili olarak Öztürk, "Yapay zekayı bu işlem için eğittik. Bu eğitim sırasında en çok 1 porsiyon döner ile 1,5 porsiyon döneri ayırt etmekte zorlandı. Çünkü lavaşın üstündeki et miktarını algılaması vakit aldı. Aynı şekilde pilav üstü kuru fasulye de galiba yapay zekanın kafasını biraz karıştırdı. Somon ve tavuğu birbirinden ayırt etme süreci de uğraştırdı." ifadelerini kullandı.

Turkcell'in patenti ve haklarıyla kendilerinin olan teknolojiler yaratmak istediklerine işaret eden Öztürk, yeniliklerin hızlı ve ekonomik şekilde entegrasyonu için bu tür teknolojilerin yerliliğinin önemine dikkati çekti.

- "Yapay zeka uygulamalarını geliştirirken toplumsal fayda sağlamasını sağlıyoruz"

Serkan Öztürk, Sesli Asistan konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, yapay zeka uygulamalarını geliştirirken toplumsal fayda sağlamasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Geliştirilen bazı teknolojilerin yurt dışı operatörlerin ilgisini çektiğinden bahseden Öztürk, ekiplerin formatların satılabilir formatları üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Öztürk, "Bu teknolojiler olabildiğince yerli ve milli olmalı çünkü yapay zekanın Türkçeyi ve ihtiyaçlarımızı anlaması, kültürel dokunuşlara hakim olması lazım. Yakında tanıtacağımız Yaani Sesli Asistan'ın da farkı Türkçe düşünüp Türkçeyle beraber gelişmesi olacak." ifadelerini kullandı.

- Türkiye"nin Otomobili Barcelona yolunda...

Toplantı sonunda Turkcell yetkilileri gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teknolojileri geliştirirken sadece ticari kaygılarının olmadığına, fayda sağlayacak her türlü iş birliğine açık olduklarına dikkati çeken Serkan Öztürk, "Ülkemize faydalı olacak her türlü iş birliği bizim için önemli ve bu çalışmalarda oluruz." dedi.,

Öztürk, akıllı evlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, arama motorunun sesli asistanı ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Bu sene 24-27 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türkiye'nin Otomobili'nin Turkcell standında sergileneceğine yönelik soruya Öztürk, "Barcelona'ya arabımızı götüreceğiz, göstereceğiz. İlk defa yerli arabamızı tanıtma fırsatı bulacağız hep beraber." yanıtını verdi.

- Yüz ifadelerinden yapay zeka teknolojisiyle duygu analizi yapıldı

Toplantıya katılanlar, yapay zeka ile çalışan ve ekrana gülümseme seviyesine göre fidan dikilmesini sağlayan Gülümse Yeşert projesini de deneyimledi.

Ayrıca katılımcılar sözlü ve yazılı şekilde bilgilendirilerek, toplantının başında ve sonunda yüz ifadelerinden yapay zeka teknolojisiyle duygu analizi çalışması gerçekleştirildi.

Duygu analizi çalışmasının sonucunda toplantının başında ve sonunda katılımcıların ne kadar mutlu oldukları değerlendirilerek paylaşıldı.