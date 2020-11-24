"Yapay zeka teknolojileri Türkiye'ye değer katıyor" - Son Dakika

"Yapay zeka teknolojileri Türkiye'ye değer katıyor"

24.11.2020 16:27

Yapay zeka teknolojileri hakkında konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Yapay zeka teknolojileri hakkında konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerin sadece şirketimize değil, Türkiye'ye de değer kattığına inanıyorum" dedi.

Dijital operatör Turkcell, ürün ve hizmetleri üzerinde geliştirdiği yapay zeka teknolojisi her geçen gün daha da ilerlettiğini açıkladı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yakın gelecekte çok daha yaygın şekilde kullanıldığına tanık olacağımız yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesinde etkin rolü olan ülkelerin ekonomik anlamda da avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu nedenle bizim geliştirdiğimiz yapay zeka teknolojilerinin sadece şirketimize değil, Türkiye'ye de değer kattığına inanıyorum. Halihazırda sayılarını bin 300'e yaklaşan mühendis kadromuzla 'Endüstri 4.0' çerçevesinde çeşitli teknolojileri kullanarak dijitalleşme konusunda ilerliyoruz" diye konuştu.

"HER ALANDA YAPAY ZEKA ALGORİTMALARINDAN YARARLANIYORUZ"

Yapay zeka sayesinde görüntü işleme alanında geliştirdikleri teknolojileri şirket bünyesinde de kullandıklarını belirten Erkan, "Günümüzde yapay zekanın en yoğun kullanıldığı alanlardan biri de techfin. Bugün dijital ödeme platformumuz Paycell'de yüz tanıma teknolojisini kayıt ve ödeme tarafında aktif olarak kullanıyoruz. Genel müdürlük binamıza yüz tanıma teknolojisi ile giriş yapabiliyor. Yine çalışanlarımız pandemi öncesi dönemde yemekhanemizde yemek aldıklarında, görüntü işleme teknolojisi ile alınan yemekleri tanıyabiliyor ve yüz tanıma teknolojisi kullanarak ödeme yapılabiliyordu. Tüm bunlara ek olarak müşteri hizmetleri ve işe alım süreçlerinde de yapay zeka algoritmalarından yararlanıyoruz" dedi.


Yapay zeka teknolojileri Türkiye'ye değer katıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Yapay Zeka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Yapay zeka teknolojileri Türkiye'ye değer katıyor' - Son Dakika Ekonomi


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