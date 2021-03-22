Turkcell, yerli teknoloji çözümleriyle şebekesinin gücüne güç katıyor

Turkcell'in şebekesinin ve servislerinin yönetildiği Servis Operasyonları Merkezi'nde kullanılan yeni nesil dijital teknolojiler ve yerli çözümler sayesinde şebeke performansı en üst seviyede tutuluyor.

Turkcell açıklamasına göre, mobil ve sabit erişim şebekesinin sağlıklı işlemesi için kullanılan 200 bini aşkın şebeke ekipmanından sağlanan alarmlar ve performans verileri, akıllı makineler (robotlar) vasıtasıyla analiz ediliyor. Bu sayede çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek olası sorunlara otomatik olarak uzaktan müdahale edilebiliyor. Ayrıca, çözüm sağlanamayan arızalar ise saha ekiplerine otomatik olarak yönlendiriliyor.

Söz konusu operasyon süreçleri yıllar içerisinde şebekede gerçekleştirilen dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde yaklaşık yüzde 95 oranında dijitalleştirilerek akıllı robotlarla yapılmaya başlandı. Sahada çalışan Turkcell personeli ise kendilerine özel olarak tasarlanmış olan Akıllı Asistan uygulaması ile ihtiyaç duydukları tüm bilgilere kolayca ulaşıp arızalara hızlıca çözüm bulabiliyor. Turkcell mühendisleri tarafından bu amaçla geliştirilen yapay zeka teknolojisi hava koşullarından ya da cihaz arızalarından dolayı meydana gelebilecek servis kesintilerini önceden tahmin ederek kesinti yaşanmadan müdahale edilebilmesini sağlıyor. Bununla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından çağrı merkezine gelen aramalar da anlık olarak takip ediliyor ve belirli bir lokasyonda çağrı yoğunluğu artışı yaşanırsa otomatik arıza analizi yapılarak ilgili Turkcell mühendisleri, sistem tarafından robot aramalarla bilgilendiriliyor.

"Ana hedefimiz müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak üstün iletişim altyapımızı kendi geliştirdiğimiz teknolojilerin de katkısıyla her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz. Bu çalışmalarımızla ana hedefimiz müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatmak. Bunun için 1.300'ü bulan Ar-Ge mühendisimiz ile var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde sağladığımız tasarruflarla da kaynak verimliliğimizi maksimum düzeye çıkartıyoruz. Bugün geliştirdiğimiz teknolojiler ve yaptığımız çalışmalar dünya çapında örnek olarak gösteriliyor. Turkcell mühendisleri önümüzdeki dönemlerde de geleceğin teknolojilerini kullanarak müşterilerimiz için yerli inovatif çözümler geliştirmeyi sürdürecek."