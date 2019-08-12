Son Dakika Haberleri: Turkcell Yıldızlı Geceler'i 100 bin kişi izledi
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Turkcell Yıldızlı Geceler'i 100 bin kişi izledi

1 saat önce

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisini bu sene 100 bine yakın seyirci izlerken, konserlerde 520 şarkı seslendirildi.

Turkcell Yıldızlı Geceler'i 100 bin kişi izledi, System.String[]
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisini bu sene 100 bine yakın seyirci izlerken, konserlerde 520 şarkı seslendirildi.
Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Berkay'la başlayıp Nil Karaibrahimgil konseriyle sona eren Yıldızlı Geceler konserleri büyük ilgi gördü.
Bir klasik hale gelen Yıldızlı Geceler konserleri bu yıl da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirdi.
Konserler boyunca sırasıyla Berkay, Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Volkan Konak, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal, Demet Akalın, Ferhat Göçer, Funda Arar, Buray, Serkan Kaya, MFÖ ve Nil Karaibrahimgil sahne aldı.
15 günlük konser serisini yaklaşık 100 bin müziksever yerinde takip ederken, sanatçılar, toplamda 520 parça seslendirdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserler için 380 adet robot ışık, bin 570 metrekare LED ekran ve 730 metrekare podyum kullanıldı.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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