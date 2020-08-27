Turkcell yine "Bilişim 500"e damgasını vurdu - Son Dakika

Turkcell yine "Bilişim 500"e damgasını vurdu

Turkcell Global Bilgi, BThaber tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda üst üste 11'inci kez birincilik koltuğuna oturdu.

Turkcell yine

Turkcell Global Bilgi, BThaber tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda üst üste 11'inci kez birincilik koltuğuna oturdu.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell Global Bilgi "Çağrı Merkezi Hizmeti" kategorisinde satış gelirlerine göre birinci olurken, Turkcell de "Türkiye Merkezli Üretici" ana kategorisinde birinci seçildi.

"Bilişim 500", bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin geçen yılın net satış gelirlerine göre hazırlanan ve Türkiye'nin bu alandaki tek kapsamlı araştırması konumunda. Kategorilerinin önde gelen firmalarının yanı sıra sektör verilerinin de açıklandığı araştırmada Turkcell Global Bilgi, 1 milyar 171 milyon TL'lik gelirle birincilik unvanını bir kez daha korumayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, 11'inci kez Bilişim 500 ödülüne layık görülmekten büyük gurur duyduklarını ve bu başarının gerçek sahibinin çalışanları olduğunu ifade etti.

Aynur, Turkcell Global Bilgi çatısı altında, Türkiye'de 19, Ukrayna'da ise 6 olmak üzere 25 farklı noktada, 15 bin kişinin, 8 ayrı dilde hizmet verdiğini anımsatarak, "Bu ödülü 11 yıl üst üste kazanmamızın ardında yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknoloji altyapımız, sektöre yön veren yaratıcı uygulamalarımız ve her müşterimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun şekilde ürettiğimiz çözümlerimiz var. Önümüzdeki yıllarda da hizmet verdiğimiz sektöre yön vermeye ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu ödülü kazanmamızda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell yine 'Bilişim 500'e damgasını vurdu - Son Dakika Ekonomi

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