Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: "Türkiye'nin Turkcell'i Gücüne güç kattı" - Son Dakika

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: "Türkiye'nin Turkcell'i Gücüne güç kattı"

22.10.2020 00:57
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu:

Hisseleri uluslararası piyasalarda işlem gören tek Türk şirketi olan ve Türkiye'nin en değerli ilk 5 markası arasında yer alan Turkcell'in bugün yapılan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı.

Hisseleri uluslararası piyasalarda işlem gören tek Türk şirketi olan ve Türkiye'nin en değerli ilk 5 markası arasında yer alan Turkcell'in bugün yapılan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı. Hissedar yapısında sadeleşmenin önünü açan değişikliklerin onaylanmasıyla karar alma süreçleri hızlanan Turkcell küresel ölçekte daha rekabetçi olması yolunda güçlü bir adım attı.

Turkcell'de tarihi kararların alındığı ve şirkette yeni dönemi başlatan Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Turkcell'in ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu'na taşıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi'nde değişiklik öngören maddeler, pay sahipleri tarafından kabul edildi. Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası'nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24,8'e çıkarması bekleniyor.

"Ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz"

Genel Kurul toplantısının yüksek bir katılımla ve oldukça verimli bir şekilde gerçekleşmiş olmasının şirkete değer kattığını belirten Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, ana sözleşmenin hem yatırımcılar hem de müşteriler açısından daha güçlü bir şirket ve marka olma amacıyla değiştirildiğini vurgulayarak, "Bugünkü Genel Kurulumuza iştirak eden ve oy kullanan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi kararlar alınmasını sağlayan bu teveccüh sayesinde Ana Sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu. Hissedarlarımızın müşterek iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şirketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir değer ortaya koyacak şekilde çözüm üretilmiş oldu" dedi.

Aksu "Söz konusu Turkcell olduğunda asla değişmeyecek bazı değerler var. Şirketimizin DNA'sında var olan yenilikçilik, yüksek kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti politikası, güçlü finansal yapı, toplumsal fayda odaklı hizmet anlayışımızı güçlendirerek sürdüreceğiz" diyerek şöyle devam etti: "Turkcell istikrarlı bir şekilde büyüyen ve oluşturduğu değeri yatırımcısı ile paylaşan bir şirket. 50 milyona yakın abone ve dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahip olan Turkcell, ayrıca tüm dünyada kullanılan müzik, anlık mesajlaşma, bireysel bulut gibi servislerini içeren dijital servis portföyünü, Türkiye'nin en büyük veri merkezi hizmetini veren dijital iş çözümleri işini ve tüm bunlarla beraber tech-fin alanında yine Türkiye'nin yeni nesil ödeme sistemleri işini bünyesinde barındırıyor. Genel Kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell'in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin yerli yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum. Turkcell küresel marka olma yolculuğuna hızlı ve emin adımlarla devam ediyor. Bugünkü Genel Kurulumuz sonrasında kavuştuğumuz güçlü yapıyla hedefimiz markamızı global arenada daha da yukarılara taşımak. Hissedarlarımızın da desteği ile bu ortak amaç doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya, müşterilerimizin hayatına değer katmaya, küresel arenadaki güçlü pozisyonumuzu yükseltmemize katkı verecek ürün ve servisler geliştirerek Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemiz için çalışmaya ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Yeni dönem Türkiye'mize ve Turkcell'imize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Kurul, Aksu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: 'Türkiye'nin Turkcell'i Gücüne güç kattı' - Son Dakika Ekonomi

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