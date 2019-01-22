Türkçem Benim Ses Bayrağım" Şiir Dinletisi
1 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkçem Benim Ses Bayrağım" adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Malatya
Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkçem Benim Ses Bayrağım" adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tiyatro, konser, konferans gibi birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkçem Benim Ses Bayrağım" adlı şiir dinletisi düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonundaki "Türkçem Benim Ses Bayrağım" etkinliğinde çocuklar şiirler okudu. 2 seansta gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Doğu Türkistan
'da yaşananlarla ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.
Daha sonra Büyükşehir Şehir Tiyatroları
Çocuk Grubu kursiyerleri tarafından şiirler okundu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri müzisyenlerinin enstrümantal fon müzikleri eşliğinde şiirler seslendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:02 Kaynak: AA
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