Son Dakika Haberleri: Türkçem Benim Ses Bayrağım" Şiir Dinletisi

Türkçem Benim Ses Bayrağım" Şiir Dinletisi

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkçem Benim Ses Bayrağım" adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Türkçem Benim Ses Bayrağım
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkçem Benim Ses Bayrağım" adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tiyatro, konser, konferans gibi birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkçem Benim Ses Bayrağım" adlı şiir dinletisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonundaki "Türkçem Benim Ses Bayrağım" etkinliğinde çocuklar şiirler okudu. 2 seansta gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Daha sonra Büyükşehir Şehir Tiyatroları Çocuk Grubu kursiyerleri tarafından şiirler okundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri müzisyenlerinin enstrümantal fon müzikleri eşliğinde şiirler seslendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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