Son Dakika Haberleri: "Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni" sona erdi
Son Dakika Güncel 'Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni' sona erdi - Son Dakika

"Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni" sona erdi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni", kapanış programıyla sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni", kapanış programıyla sona erdi.

Mimar Sinan'ın hatırasına ithaf edilen şölen kapsamında 24 ülkeden 56 şair, Edirne, Yunanistan'ın Gümülcine ve Bulgaristan'ın Kırcaali şehirlerinde düzenlenen programlara katıldı.

TÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış programında "Edirneli Nazmi Şiir Faslı", "Mimar Sinan Şiir Faslı" etkinlikleri ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Kırgızistan Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Genç Türk Yazarlar Birliği Kırgızistan Temsilcisi Altınbek İsmail, kapanış programında yaptığı konuşmada, şiir şöleninin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Şölenin Türk dünyası ve Türk şiirine önemli katkılar sağladığını ifade eden İsmail, şöyle konuştu:

"Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'da dolu dolu bir program gerçekleştirildi. Türk dünyasının farklı yerlerinden şairler şölen boyunca görüşlerini paylaştı. Güzel bir program ortaya çıktı. Tüm katılımcılara ve şölenin gerçekleşmesinde katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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