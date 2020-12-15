"Dilimizin güçlenmesi, konuşan nüfusun artması için gayret sarf etmeye devam ediyoruz" - Son Dakika

"Dilimizin güçlenmesi, konuşan nüfusun artması için gayret sarf etmeye devam ediyoruz"

15.12.2020 15:35

Yurt içi ve yurt dışındaki yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı" uygulanmaya başlandı.

Yurt içi ve yurt dışındaki yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı" uygulanmaya başlandı.

Türkçe dil becerilerinin kazandırılması ve ölçme değerlendirilmesine yönelik sınavlarda ulusal ve uluslararası standartları sağlamak amacıyla hazırlanan program, Milli Eğitim Bakanlığının bu alana yönelik onaylı ilk programı olma özelliğini taşıyor. Program, Türkçeyi bir yabancı dil olarak temel düzeyden (A1) ileri düzeye (C1) kadar aşamalı bir biçimde yapılandıran, temel dil becerilerini (okuma, dinleme, sözlü üretim, sözlü etkileşim, yazma) bütünleşik ve sarmal bir anlayışla ilişkilendirerek geliştirmeyi hedefleyen, dil becerilerini destekleyen işlevsel bir yaklaşımla sunarak kültürel duyarlılığı, dilin sosyokültürel bağlamına uygun biçimde kazandırma amacıyla hazırlandı.

"DİLİMİZİN GÜÇLENMESİ, KONUŞAN NÜFUSUN ARTMASI İÇİN GAYRET SARF ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türkçenin, uygarlığın kilit taşı olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkçemiz kültürümüzün taşıyıcısı. Bugüne kadar Türkçemize ve Türkçe ile insanlığa katkı sunmak için birçok proje hayata geçirdik. Bugün tüm dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik artan bir ihtiyaç söz konusu. Dil bayrağımızın tüm dünyada yaygınlaşması bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Dilimizin güçlenmesi, konuşan nüfusun artması için gayret sarf etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ BU ALANA YÖNELİK ONAYLI İLK PROGRAM OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR"

Bu bağlamda hazırlanan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı" içeriğinin, hem örgün hem de yaygın eğitime uygun, esnek yapıda olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı, Milli Eğitim Bakanlığının bu alana yönelik onaylı ilk program olma özelliğini taşıyor. Artık yurt içi ve yurt dışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, materyal hazırlama süreçlerinde, Türkçe dil becerilerinin ölçme ve değerlendirmesine yönelik sınavlarda ulusal ve uluslararası standartları bu program aracılığıyla sağlayacağız" diye konuştu.

"TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ PROGRAMI" TAMAMLANDI

Türkçenin yurt içi ve yurt dışında yabancı dil olarak öğretimine yönelik artan ihtiyaç nedeniyle hazırlanan, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı" tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı adına PIKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi) ve bir vakfın iş birliğiyle yürütülen çalışmalara farklı üniversitelerden pek çok uzman ve akademisyen katıldı. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR 2001; 2018), Temel Yaşam Becerileri (21. Yüzyıl Becerileri), Avrupa Yeterlikler Çerçevesi ve Değerleri esas alınarak hazırlanan Program, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Suriyeli, Yabancı, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Dilimizin güçlenmesi, konuşan nüfusun artması için gayret sarf etmeye devam ediyoruz' - Son Dakika


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