Son Dakika Haberleri: Türkçeye Çevrilince Ortaya Anlamsız Şeyler Çıkan Değerini Kaybeden Markalar

Türkçeye Çevrilince Ortaya Anlamsız Şeyler Çıkan Değerini Kaybeden Markalar

1 saat önce

Bilindiği gibi dünyada herkesin kullandığı veya gördüğü markalar vardır.

Bilindiği gibi dünyada herkesin kullandığı veya gördüğü markalar vardır. Bu dünyaca ünlü markalar, kendi dillerinde ünlüler. Eğer markalar türkçeye çevrilip satışa sunulsaydı, muhtemelen pek alan olmayacaktır. Hatta değerini iyice yitirip dalga konusu olacaktır. İşte o markalar;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:58 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti Aleyna Tilki En Büyük Hayalini Gerçekleştirerek Selda Bağcan'la Düet yaptı

Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:19:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkçeye Çevrilince Ortaya Anlamsız Şeyler Çıkan Değerini Kaybeden Markalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]