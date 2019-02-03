Türkçeye Çevrilince Ortaya Anlamsız Şeyler Çıkan Değerini Kaybeden Markalar
1 saat önce
Bilindiği gibi dünyada herkesin kullandığı veya gördüğü markalar vardır.
Bilindiği gibi dünyada herkesin kullandığı veya gördüğü markalar vardır. Bu dünyaca ünlü markalar, kendi dillerinde ünlüler. Eğer markalar türkçeye çevrilip satışa sunulsaydı, muhtemelen pek alan olmayacaktır. Hatta değerini iyice yitirip dalga konusu olacaktır. İşte o markalar;
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:58 Kaynak: Youtube
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