TÜRKÇİMENTO, sektörün 2020 rakamlarını paylaştı - Son Dakika

TÜRKÇİMENTO sektöre ait 2020 yılının ihracat rakamları ile üye olmayan şirketlerin tahmini rakamlarıyla birlikte üyelerinin toplam üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre sene başında olumsuz etkilerini gösteren pandemiye rağmen, normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanmanın etkisi ile 2020 yılı rakamlarında başarılı bir performans ortaya konuldu.

Çimento sektörü, yaklaşık %29 daralma yaşadığı 2019 yılından sonra 2020 yılına umutlu başlamıştı. Fakat pandemi sonrası yaşanan satış iptalleri ve gelir kaybı, kurlarda yaşanan artışlar, enflasyonun altında artış gösteren çimento fiyatları ve enerji maliyetleri gibi zorlayıcı pek çok unsurla karşılaşıldı.

Haziran ayından itibaren normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanma ile satışlarda tekrar artış görülürken, yılsonuna kadar etkilerini görmeye devam eden canlanma ile birlikte 2020 yılı rakamları şu şekilde gerçekleşti:

2020 yılı çimento üretimi, 2019 yılına göre yaklaşık %27 gibi büyük oranda artışla 76,5 milyon ton olurken, bir önceki yıla göre iç satışlarda %23, çimento ihracatında ise %37'lik artış gerçekleşti. Bu artışla iç satış 59,2 milyon ton ihracat ise 31,4 milyon ton oldu.

2020'de üretilen çimentonun yaklaşık %22'si ihracat konusu oldu.

TUİK verilerine göre 2020 yılında klinker ihracatı % 24 artarak 14,4 milyon ton, çimento ihracatı ise %50 artarak 17 milyon tona ulaştı. Toplam ihracat değeri %27 artışla 1 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TUİK verilerine göre, 2020 yılında, ihracat (çimento+klinker) en çok arttırılan ülke Ukrayna oldu. Bu ülkeyi Haiti ve Antalya Serbest Bölge izledi.

TUİK verilerine göre, 2011 yılı ortalarındaki yaklaşık 70$/ton ihracat fiyatı (çimento) son yıllarda azalmış ve 2015 yılı sonlarında başlayan düşüş, 2017 Şubat ayında 43,7 $/ton ile dip yapmıştır. Fiyatlar, sonraki aylarda bir miktar toparlanarak, 2017 yılsonunda 50,2 $/ton, 2018 yılında 52,7 $/ton oldu. 2019 yılına tekrar düşüş ile başlayan ortalama fiyatlar, Kasım ayında hafif yükseldi ancak Aralık ayında 43,2 $/tona indi. Ortalama fiyatlar 2020 yılına tarihi düşüşle başladı ve 40,9 $/ton ile dip yaptı. Fiyatlar Şubat ayında hafif artmış, ardından düşüşe geçmiş, Aralık ayında 42,4 $/ton seviyesine geldi.

Bu veriler ışığında Türkiye, 2020 yılında Dünyanın ikinci en büyük çimento ihracatçısı oldu. 100'ün üzerinde ülkeye gerçekleştirilen ihracatta en önemli pazarlar; ABD, İsrail, Gana ve Fildişi Sahili oldu.

Konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre %11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'ya yükseldi.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2020 yılında %1,8 arttı. Cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu.