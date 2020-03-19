Türkeli-Ayancık karayolunda heyelan - Son Dakika

Türkeli-Ayancık karayolunda heyelan
6 saat önce
Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi.
Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi.
İki ilçeyi birbirine bağlayan karayolunun Tevfikiye köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonucu karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
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