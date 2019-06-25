Son Dakika Haberleri: Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa" kuruldu
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Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa" kuruldu

1 saat önce

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in seçim meydanlarında ve vaatlerinde seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı projelerden biri olan "Beyaz Masa" uygulaması başladı.

Türkeli Belediyesinde
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in seçim meydanlarında ve vaatlerinde seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı projelerden biri olan "Beyaz Masa" uygulaması başladı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçede yaşayan vatandaşların talep ve sorunlarına Beyaz Masa ile anında çözüm üretileceğini söyledi. Belediye binasının giriş katında faaliyete başlayan birim, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemeye başladı.

Birimin işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Veysel Şahin, "Sosyal belediyecilik alanında bir projemiz olan Beyaz Masa, Türkeli halkıyla belediye arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Hemşehrilerimiz bundan sonra belediye ile ilgili şikayetlerini, bir telefonla veya bizzat Beyaz Masa birimine gelerek, Halkla İlişkiler Uzmanı Aynur Kaya ve Çağrı Merkezi Sorumlusu Büşra Kaya'ya iletecekler. Beyaz Masa çalışanlarımız, gelen talep ve sorunları kayıt altına alacak ve belediyenin ilgili birimlerine ileterek, ivedilikle çözüm yolu oluşturulması sağlanacaktır" dedi.

'Beyaz Masa'ya 0539 855 97 57 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
Veysel Şahin, Türkeli, Güncel
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