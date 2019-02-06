Türkeli Belediyesinden Kitap ve Geri Dönüşüm Kutusu Dağıtımı

Türkeli Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki okullara geri dönüşüm kutuları, köy okullarına ise hikaye kitapları dağıtıldı.

Türkeli Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki okullara geri dönüşüm kutuları, köy okullarına ise hikaye kitapları dağıtıldı.



Belediye personelince dağıtılan geri dönüşüm kutuları sayesinde okullardaki atıklar ayrı ayrı kutularda toplanacak.



Toplanan atıklar daha sonra geri dönüşüm tesislerine gönderilecek.



Belediye ekipleri, bazı köy okullarına da hikaye kitabı dağıtımı gerçekleştirdi.



Belediye yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının ilerleyen günlerde devam edeceğini kaydetti.

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