Son Dakika Haberleri: Türkeli Belediyesinden Kitap ve Geri Dönüşüm Kutusu Dağıtımı

Türkeli Belediyesinden Kitap ve Geri Dönüşüm Kutusu Dağıtımı

34 dakika önce

Türkeli Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki okullara geri dönüşüm kutuları, köy okullarına ise hikaye kitapları dağıtıldı.

Türkeli Belediyesinden Kitap ve Geri Dönüşüm Kutusu Dağıtımı, System.String[]
Türkeli Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki okullara geri dönüşüm kutuları, köy okullarına ise hikaye kitapları dağıtıldı.

Belediye personelince dağıtılan geri dönüşüm kutuları sayesinde okullardaki atıklar ayrı ayrı kutularda toplanacak.

Toplanan atıklar daha sonra geri dönüşüm tesislerine gönderilecek.

Belediye ekipleri, bazı köy okullarına da hikaye kitabı dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının ilerleyen günlerde devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Türkeli, Güncel
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