Türkeli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı - Son Dakika

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Türkeli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeni ile anma programı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından devam eden programda, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Okunan İstiklal Marşı ile birlikte Türk bayrağı yarıya indirildi. Çelenk sunumunun ardından devam eden programda, anma etkinliği yapıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ümit Demir yaptı. Demir, yaptığı konuşmada, "57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Bugün onu anmak için sıradan bir gün değildir. Bugün, karalar bağlama günü hiç değildir. Bugün onu daha iyi anlamak, onu takip edebilmek, onun gibi ileri görüşlü ve vatansever olabilme günüdür. Bizler, yaşadığımız coğrafyada yaşanan olayları, savaşları, milletimizi, bayrağımızı, bölünmez bütünlüğümüzü, egemenliğimizi ve istikrarımızı hedef alan hain girişimleri gördükçe Büyük Gazi'nin bizlere emaneti olan Cumhuriyet ve bağımsızlığımızın önemini daha iyi anlıyor ve bu değerlerimizi koruma noktasında daha çok şuur kazanıyoruz" dedi.

Anma programında öğrenciler, Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırladıkları şiirleri okudu. Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösterilerin sahnelenmesinin ardından program son buldu. - SİNOP