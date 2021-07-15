Türkeli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - Son Dakika

Türkeli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Türkeli ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Türkeli ilçesine bağlı Turhan köyündeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda düzenlenen fidan dikim etkinliğine; Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Türkeli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Su, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özcan ve daire amirleri katıldı. Etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anısına 20 adet fidan toprakla buluştu. Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, "Destanlarla dolu tarihimizde yerini alan 15 Temmuz demokrasi ve birlik gününde milletimizin kahramanca mücadelesini anarken diktiğimiz fidanlarımız gelecek nesillerimiz ile beraber yeşerecek ve bizden onlara kalacak en güzel miraslar olacaktır" dedi. - SİNOP

Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla, puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi

Hadise ile aşk yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı

15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?

Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti

Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok

"Aşk yok" diyen Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım konusunda Hadise'nin yaptığını yaptı

Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar