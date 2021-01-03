Türkeli'de 2 bin haneye meyve dağıtımı - Son Dakika

Türkeli'de 2 bin haneye meyve dağıtımı
03.01.2021 16:51
Sinop'un Türkeli ilçesinde Türkeli Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında 2 bin haneye meyve dağıtıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Türkeli Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında 2 bin haneye meyve dağıtıldı.
Türkeli Belediyesince, korona virüs (Kovid-19) başta olmak üzere kış aylarında soğuk algınlığına karşı vitamin deposu olan kış meyvelerinden oluşan 4 ton meyvenin dağıtımı için 2 bin hanenin kapısı çalındı. Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in talimatıyla, ilçedeki yerel esnaftan tercih edilen meyveler, belediye ekiplerince hanelere dağıtıldı. Yapılan meyve dağıtımı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - SİNOP
Son Dakika Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı Para kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında iki kardeşini birden bıçakladı Veteriner hekime yumruklu saldırı! O anlar anbean kameraya yansıdı Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Alkol alıp küfrettiği komşusu tarafından vurulan şahıs, kendisini çeken gazetecilere tepki gösterdi: Reklam yapıyorsunuz Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler