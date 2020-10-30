Türkeli'de 4 spor tesisin ihalesi yapıldı

Türkeli 'de 2 milyon liraya mal olacak 1'i kapalı 4 spor tesisinin ihalesi yapıldı.

Türkeli 'de 2 milyon liraya mal olacak 1'i kapalı 4 spor tesisinin ihalesi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Belediye Başkanı Veysel Şahin arasında imzalanan protokolle ilçeye önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak ve yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak 1 adet kapalı halı saha ve 3 mahalleye 3 adet semt sahasının yapım ihalesi, Belediye Toplantı Salonunda gerçekleşti. Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli'nin spor kompleksine döneceğini belirterek, yatırımların ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'e, Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'a, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun'a, Ak Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - SİNOP

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