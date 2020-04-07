Türkeli'de 6 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin , olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. - SİNOP

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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