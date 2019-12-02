Son Dakika Haberleri: Türkeli'de ağaç sektörünün geliştirilmesi semineri
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Türkeli'de ağaç sektörünün geliştirilmesi semineri

6 saat önce

Türkeli ilçesinde, ağaç sektörünün sorunları ve ağaç sektörünün geliştirilerek ilçeye katkı sağlamasının yöntemleri ile ilgili seminer düzenlendi.

Türkeli'de ağaç sektörünün geliştirilmesi semineri, System.String[]

Türkeli ilçesinde, ağaç sektörünün sorunları ve ağaç sektörünün geliştirilerek ilçeye katkı sağlamasının yöntemleri ile ilgili seminer düzenlendi.


Türkeli Gençlik Merkezinde düzenlenen ve Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Aykan'ın konuşmacı olarak katıldığı seminere, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, İlçe Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, 40'ın üzerinde mobilya ve ağaç sanayi işletmecileri katıldı.


Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Aykan, yaptığı konuşmada, mobilya ve orman endüstriyel alanında faaliyet gösteren firmaların durumu ile ilgili kısa bir değerlendirme yaparak, "Birlikten güç doğacağı" ilkesiyle yapılabilecek kümelenme sistemiyle bölgeye hitap edebilecek tesislerin devlet desteği alacak projeler üreterek kurulması ve pazarlama konusunda bilgiler verdi.


Soru-cevap şeklinde devam eden seminer, dilek ve temennilerin belirtilmesiyle son buldu.


Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Aykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birlikten güç doğacağı ilkesiyle yapılabilecek kümelenmelerden bahsettik. Bir küme oluşturulduğunda ortak bir işler yapıldığında daha güzel işler çıkabileceğine değindik. Kendi tecrübelerimizi anlattık. 14 yıldır özel sektörde çalıştım ve çalıştığım firmalarda edindiğim tecrübelerden bahsettim. Kendilerine hangi konularda nasıl yardım olabileceğinden bahsettim. Gayet güzel ve dostane bir seminer oldu. Katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - SİNOP

İhsan Aslan, Ayancık, Türkeli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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