Türkeli'de apartmanda korkutan yangın - Son Dakika

Türkeli'de apartmanda korkutan yangın
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Türkeli ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.
Türkeli ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.
Alınan bilgiye göre, Türkeli'nin Profesör Doktor Necmettin Erbakan Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Müdahale sonucu yangın, diğer katlara ulaşmadan söndürüldü. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:48 Kaynak: İHA
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