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Türkeli'de ayı tedirginliği

1 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde ayı saldırısına uğrayan bir büyükbaş hayvan telef oldu.

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Sinop'un Türkeli ilçesinde ayı saldırısına uğrayan bir büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgede son günlerde ayı saldırılarının artması, vatandaşlarda tedirginlik yaşatıyor.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacı köyü Düre Mahallesi'nde yaşayan Cemal Gürleyen, iddiaya göre ahırında bulunan büyükbaş hayvanları otlatmak için meraya bıraktı. Akşam saatlerinde meraya gelen Gürleyen, büyükbaş hayvanlarının arasından 1'ini merada bulamamasından dolayı çevrede aramaya çıktı. Meraya yakın bir bölgede büyükbaş hayvanına ayının saldırdığını gören Gürleyen, tüfekle havaya ateş açmasıyla ayı olay yerinden kaçtı. Ayının büyükbaş hayvanın bacağından parçalayarak telef ettiği belirlendi.


Aç kalan ayı bahçelere zarar veriyor


Önceki gün ilçeye bağlı Düzler köyündeki bir evin bahçesinde bulunan 7 ceviz ağacının da ayı saldırısı sonucu zarar gördüğü öğrenildi. - SİNOP

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:28 Kaynak: İHA
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