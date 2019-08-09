Türkeli'de bayram öncesi 'huzur' denetimi
1 saat önce
Yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması" Türkeli ilçesinde de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
Yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye
Geneli Huzur
Uygulaması" Türkeli
ilçesinde de yapıldı.
Saat 14.30 itibariyle başlayan denetim kapsamında, Türkeli'de yoğunluğun olduğu Türkeli- Çatalzeytin
karayolu Türkeli girişindeki Günbatımı Cafe mevkisinde gerçekleştirildi.
Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ortaklaşa düzenlenen denetimde araçlar didik didik arandı. Sürücü ve yolcular, GBT (Genel Bilgi Taraması) aramasından geçirildi. - SİNOP
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