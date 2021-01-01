Türkeli'de bu yıl 55 esnaf iş yeri açtı - Son Dakika

Türkeli'de bu yıl 55 esnaf iş yeri açtı

01.01.2021 00:09
Türkeli'de bu yıl 55 esnaf iş yeri açtı, System.String[]

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde açılan ve kapanan iş yeri rakamlarını açıkladı.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 2020 yılı Ocak- Aralık döneminde açılan ve kapanan iş yeri rakamlarını açıkladı.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Davut Günay, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkeli ilçe ve köylerde 55 esnafın iş yeri açtığını, 30 esnafın ise kepenk kapattığını söyledi.

2020 yılında tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesinde de Korona virüs sebebiyle esnafın zorlu bir dönemden geçtiğini hatırlatan Günay, "Son olarak 23 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Korona virüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ile özellikle doğrudan etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza bu zorlu süreçte kira ve gelir desteği sağlanması amaçlanmıştır.

Karar gereğince, salgından etkilenen kesime aylık 1000 lirası olmak üzere toplamda 3 bin lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lirası, diğer illerde aylık 500 lirası kira desteği verilecek.

Destek başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak ve başvurular 8 Ocak 2020 tarihinde son bulacak." ifadelerini kullandı. - SİNOP

Türkeli'de bu yıl 55 esnaf iş yeri açtı

Esnaf ve Sanatkarlar, Türkeli, Esnaf, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkeli'de bu yıl 55 esnaf iş yeri açtı - Son Dakika


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