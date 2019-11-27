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Türkeli'de Çocuk Koruma Toplantısı yapıldı

7 saat önce

Türkeli ilçesinde, Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı İlçemiz Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak Başkanlığında yapıldı.

Türkeli'de Çocuk Koruma Toplantısı yapıldı, System.String[]

Türkeli ilçesinde, Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı İlçemiz Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak Başkanlığında yapıldı.


Kaymakamlık makamında yapılan toplantıya, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar İlhan ve Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.


Toplantıda, ilçe genelinde risk grubuna giren öğrenciler ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce kurumlarında kayıtlı sayısal verilerle ilgili bilgiler verildi. Bu bilgilere dayanarak ilçedeki okullarda tanışma etkinliğinin düzenlenmesi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'dan okullar için görevlendirilmiş olan personeller tarafından belirli araklıklarla sorumlu oldukları okulların ziyaret edilmesi ve gerekli bilgilerin verilmesi, ilçedeki okullarda bulunan öğrencilerle kariyer planlama ve hedef belirlemelerine destek ve iletişimi artırma amaçlı meslek tanıtım söyleşileri yapılması, ilçedeki öğretmenlerin "Çocuk İhmali ve İstismarı" hakkında bilgilendirilmesi kararları alındı. - SİNOP

Türkeli, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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