Türkeli'de dereye düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika

Sinop'un Türkeli ilçesinde dereye düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gündoğdu köyünden gelen ihbar üzerine harekete geçen Türkeli Belediyesi İtfaiyesi, yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu bulunduğu yerde mahsur kalan büyükbaş hayvan için kurtarma operasyonu düzenledi.

Yağışın da hakim olduğu bölgede güçlükle mahsur kaldığı yere ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu hayvanı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

Büyükbaş hayvan sahibi, ekiplere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - SİNOP