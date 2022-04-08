Türkeli'de dereye düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
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Türkeli'de dereye düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

08.04.2022 04:48
Türkeli'de dereye düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde dereye düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde dereye düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gündoğdu köyünden gelen ihbar üzerine harekete geçen Türkeli Belediyesi İtfaiyesi, yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu bulunduğu yerde mahsur kalan büyükbaş hayvan için kurtarma operasyonu düzenledi.

Yağışın da hakim olduğu bölgede güçlükle mahsur kaldığı yere ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu hayvanı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

Büyükbaş hayvan sahibi, ekiplere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - SİNOP

Türkeli'de dereye düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

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Gündoğdu, Türkeli, İtfaiye, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de dereye düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika


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