Türkeli'de Derin Deniz Deşarjı Çalışmaları
57 dakika önce
Türkeli Belediyesi tarafından yürütülen derin deniz deşarj çalışmaları devam ediyor.
Türkeli
Belediyesi tarafından yürütülen derin deniz deşarj çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan
, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanacağını söyledi.
Projenin 2013 yılında başladığını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:
"Söz
verdiğimiz gibi projenin son aşamasına geldik. İnşallah gelecek yılın ilk diliminde proje tamamlanmış olacak. Artık ilçemiz daha temiz bir denize kavuşacak. ilçe halkımıza hayırlı olsun. Yeni dönemde inşallah hizmetlerimiz artarak devam edecek. Halkımız ile el ele vererek ilçemize kalkındırmaya devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:24 Kaynak: AA
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