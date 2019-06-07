Türkeli'de ekmeğe zam
19 dakika önce
Sinop'un Türkeli ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:43 Kaynak: İHA
'un Türkeli
ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.
Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca alınan kararla daha önce 1,25 TL'ye satılan 250 gram ekmek 1,50 TL, 500 gram ekmek ise 3 TL oldu.
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