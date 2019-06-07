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Türkeli'de ekmeğe zam

19 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

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Sinop'un Türkeli ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca alınan kararla daha önce 1,25 TL'ye satılan 250 gram ekmek 1,50 TL, 500 gram ekmek ise 3 TL oldu.

Güncel fiyatlar bayram sonrası uygulamaya konuldu. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:43 Kaynak: İHA
Sinop, Türkeli, Güncel
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