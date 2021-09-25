Türkeli'de eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı - Son Dakika

Sinop'un Türkeli ilçesinde hükümet konağının yapılacağı alanda bulunan eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı.

Türkeli Belediyesi ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme neticesinde, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin'in de katılımlarıyla, sabah saatlerinde yeni hükümet binasının yapılacağı alanda mevcut bulunan eski halk eğitim merkezi binasına ilk kepçe vuruldu. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen yıkımda, zabıta ve itfaiye ekipleri de hazır bulundu. - SİNOP