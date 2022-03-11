Türkeli'de ev yangını - Son Dakika
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Türkeli'de ev yangını

11.03.2022 18:52
Türkeli'de ev yangını

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Haşim Hasan Özcan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında, İlyas Özkaya'ya ait evde yangın çıktı.

Elektrik battaniyesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangına, Türkeli itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülerek çevredeki dairelere sıçraması önlenen yangında, evin büyük bir bölümü zarar gördü.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, olay yerine gelerek, ev sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yetkililerden konu ile ilgili bilgi aldı. - SİNOP

Türkeli'de ev yangını
Türkeli'de ev yangını
Türkeli'de ev yangını

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Türkeli, Yangın, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de ev yangını - Son Dakika


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