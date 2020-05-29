Türkeli'de fiziksel mesafeli ilk cuma namazı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Türkeli ilçesinde ilk cuma namazı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla camilerde kılındı.



Korona virüs tedbirleri eksiksiz olarak uygulanan camilerde, 74 gün sonra kılınan cuma namazında buruk sevinç vardı.



Vatandaşlar camilerde maske ve seccade ile namaz kıldılar. Cuma namazı öncesi Merkez Camii yanında yapılan dualarla kurban kesildi.



İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, " Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım" dedi. - SİNOP