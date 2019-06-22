Türkeli'de futbol turnuvası
23 dakika önce
Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir dernek tarafından ilk kez düzenlenen futbol turnuvası başladı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:32 Kaynak: İHA
'un Türkeli
ilçesinde, bir dernek tarafından ilk kez düzenlenen futbol turnuvası başladı.
Türkeli Genç
İşadamları Derneği tarafından düzenlenen ve Cumhuriyet Ortaokulu Halı Sahası'nda gerçekleşen turnuvanın açılış maçı Şen Mobilyaspor ile Yıkımspor arasında yapıldı. Açılış karşılaşması, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Turnuvada 8 takım oluşturuldu. Takımların kıyasıya mücadele ettiği maça vatandaşların ilgisi yoğundu. Karşılaşmalarda tatlı bir rekabetin hakim olması, izleyiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkeli Genç İşadamları Derneği Başkanı Gökhan Göksu
, turnuvaya destek veren esnaflara teşekkür ederek, müsabakalara vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da turnuvayı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. - SİNOP
İğrenç tuzak! Yasak aşk yaşadığı kadına arkadaşıyla birlikte tecavüz etti
İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bıraktı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, giyim tarzıyla çok konuşuldu!
Ergin Ataman, dördüncü lig şampiyonluğuna ulaştı