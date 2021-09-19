Türkeli'de Gaziler Günü töreni - Son Dakika

Türkeli ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçenin Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Çelenk sunma törenine, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Sağanak yağışın başlaması üzere program, çelenk sunma töreninin ardından sona erdi. - SİNOP
Kaynak: İHA
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