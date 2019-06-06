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Türkeli'de geleneksel pilav günü etkinliği

24 dakika önce

Türkeli Belediyesi tarafından ilçede geleneksel pilav günü etkinliği düzenlendi.

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Türkeli Belediyesi tarafından ilçede geleneksel pilav günü etkinliği düzenlendi.

İlçede her yıl dini bayramlarda organize edilen geleneksel pilav günü, bu yıl Ramazan Bayramı'nın 3. günü Türkeli Belediyesi Şelale Aile Çay Bahçesi'nde gerçekleşti.

Kültürleri yaşatabilmek ve canlı tutmak için ilçe halkı ve gurbetçileri ile birlik ve beraberlik içerisinde hoşça vakit geçirmek adına gerçekleşen geleneksel pilav günü, halk ve gurbetçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 2 bin kişilik hazırlanan etli pilav, vatandaşlara ikram edildi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, geleneksel olarak düzenlenen pilav gününü birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın bir simgesi olarak gördüklerini ve bu anlamda da her bayramın 3. günü organize etmeye devam edeceklerini ifade ederek, tüm Türkelililerin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutladı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
Çay, Ramazan Bayramı, Türkeli, Güncel
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