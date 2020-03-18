Türkeli'de gıda işletmeleri korona virüsü tehdidine karşı uyarıldı - Son Dakika

Türkeli ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyeye bağlı ekipler, ilçedeki gıda işletmelerini ziyaret ederek, korona virüsü tehdidine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.



Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyithan Tekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Türkeli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki gıda işletmelerini ziyaret etti. Ziyarette korona virüsü tehdidine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme broşürü vererek, Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tehdidine karşı ilan etmiş olduğu 14 temel koruma prensibinin benimsenerek hayatın her anında ve özellikle işletme içerisinde uygulanmasının gerekli olduğu anlatıldı.



Gıda işletmesinde nezle, öksürük, halsizlik, ateş ve benzeri şikayetleri olan personelin çalıştırılmaması gerektiğinin anlatıldığı bilgilendirme broşüründe, paket servislerinde ürün temiz ve sağlam şekilde, gıdaya teması uygun malzeme ile paketlenerek, ideal sıcaklıkta tüketiciye ulaşacak şekilde gönderilmesi gerektiği, paket görevlisinin de temel hijyen kurallarına azami özeni göstermesinin sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı. - SİNOP