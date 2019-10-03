Son Dakika Haberleri: Türkeli'de hamsi bereketi
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Türkeli'de hamsi bereketi

1 saat önce

Karadeniz'deki hamsi bereketi tezgahlara yansıdı.

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Karadeniz'deki hamsi bereketi tezgahlara yansıdı.


Türkeli ilçesinde hamsi fiyatı 5 ile 15 lira arasında değişiyor. Ağlarını Türkeli ve Çatalzeytin açıklarına atan balıkçılar, limana bol miktarda hamsi ile geri dönüyor. İlçe Halk Pazarında balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsilerin kilogramı 5 ile 15 lira arasında değişiyor.


Balıkçı Mehmet Tunç, yaptığı açıklamada, bu sezon palamudun beklenilenin çok altında olduğunu söyledi. 1 Eylül'den bu yana kilogramı 20-25 liradan satılan hamsinin bu hafta 5 ile 15 lira arasında değiştiğini ifade eden Tunç, "Beklentimiz, bolluğun bu şekilde devam etmesi. Havaların soğumasıyla birlikte hamsinin daha çok çoğalacağını umuyoruz. Hamsi istenilen fiyatta oldukça rağbet de artıyor" dedi. - SİNOP

Çatalzeytin, Karadeniz, Türkeli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:39 Kaynak: İHA
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