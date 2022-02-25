Türkeli'de heyelan - Son Dakika
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Türkeli'de heyelan

25.02.2022 18:40
Türkeli'de heyelan

Sinop'un Türkeli ilçe girişinde heyelan meydana geldi.

Sinop'un Türkeli ilçe girişinde heyelan meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Türkeli ile Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Kayadibi mevkisinde dün geceden bu yana devam eden sağanak yağışın ardından toprak kayması yaşandı.

İki ilçeyi birbirine bağlayan D-010 karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri iş makinesi ile toprak yığınını ortadan kaldırması ile birlikte söz konusu güzergahta yeniden trafik akışı sağlandı. - SİNOP

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Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de heyelan - Son Dakika


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