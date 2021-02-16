Türkeli'de iki gündür su ve elektrik yok - Son Dakika

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle iki gündür ilçe ve köylere elektrik ve su verilemiyor, zaman zaman telefon ve internet hatlarında kopukluk yaşanıyor.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili problemin gün içinde giderilerek, elektrik iletiminin yeniden sağlanacağını bildirdi. Kaymakam Kini, yaptığı açıklamada, "Ayancık trafo merkezinde Helaldı 1 fideri, Yusuflubölgesinde ve Güzelkent bölgesinde 2 adet direk yıkılmış durumdadır. Ayancık trafo merkezinde Helaldı 2 ilçe merkezini besleyen gider, üzerinde ağaç yıkılması ve aşırı kar yükünden kaynaklı iletken kopukları mevcuttur. Kaymakamlık ve Belediye teşkilatı sorunların giderilmesi için bizzat sahada çalışmaktadır. Gün içinde çalışmalarımızın nihayete ermesi için takviye ekipler gelecek. İnşallah yarın Türkelimize elektrik iletimini sağlayacağız" dedi. - SİNOP