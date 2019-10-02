Son Dakika Haberleri: Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

53 dakika önce

SİNOP (İHA) – Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

SİNOP (İHA) – Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesi Yaşar Topçu Caddesi üzerindeki kavşakta Ferhat K. kontrolündeki 57 HA 085 plakalı otomobil ile Hamza Ö. kontrolündeki 57 EC 588 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 57 HA 085 plakalı otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Ferhat K. ve otomobilde bulunan Naciye K. ile diğer otomobilin sürücüsü Hamza Ö. yaralanarak Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bir süre tek şeridi trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaza yerinden çekilerek, itfaiye ekipleri tarafından yolun temizlenmesiyle trafik kontrollü olarak trafiğe açıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:59 Kaynak: İHA
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