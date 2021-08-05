Türkeli'de ilçe belediye başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika

Her ay farklı ilçelerde düzenlenen AK Parti ilçe belediye başkanları toplantısı, bu ay Türkeli ilçesinde yapıldı.

AK Parti İlçe Belediye Başkanları toplantısını icra etmek üzere Türkeli ilçesine gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçarslan, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar'ın yanı sıra, toplantıya Türkeli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan ve AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım da eşlik etti.

Toplantıda, ilçelerde yapılan hizmetler, hazırlanan ve hayata geçirilen projeler ile belediye başkanlarının ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ile kazandıkları tecrübeler hakkında istişareler yapıldı. Toplantıda Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin de ilçede sunduğu hizmetler ve hazırladıkları projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Başkan Şahin, ilçeyi ziyaret ederek, toplantıya katılan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci'ye kendi hazırladığı kitabı ve belediye atölyesinde hazırlanan ahşap duvar saatini hediye etti. - SİNOP