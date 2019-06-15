Son Dakika Haberleri: Türkeli'de İlçe İdare Kurulu Toplantısı
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Türkeli'de İlçe İdare Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu başkanlığında İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı.

Türkeli'de İlçe İdare Kurulu Toplantısı, System.String[]
Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu başkanlığında İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı.

Fadıl Demirel İlçe Halk Kütüphanesi salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Murat Zadeleroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri katıldı.

Kamu kurumları tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin istişare edildiği toplantı, gündemin değerlendirilmesi ile devam etti.

Daha sonra gündeme alınan konular karara bağlanarak toplantı sona erdi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
Murat ZADELEROĞLU, Türkeli, Güncel
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