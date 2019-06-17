Türkeli'de Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri
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SİNOP (İHA) – Sinop'un Türkeli ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yemek programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:36 Kaynak: İHA
SİNOP (İHA) – Sinop
'un Türkeli
ilçesinde Jandarma
Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yemek programı düzenlendi.
Jandarma Teşkilatının 180'inci Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yemek programı düzenlendi. İlçedeki bir restoranda gerçekleşen yemek programı, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Kaymakam Zadeleroğlu, yaptığı konuşmada, ülkemizin asayişini ve güvenliğini sağlayan jandarmamızın kuruluşunun 180. Yıldönümü kutlayarak, fedakarca görevini yapan tüm personele başarılar diledi. - SİNOP
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