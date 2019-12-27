Türkeli'de 'kadına şiddet' konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkeli'de 'kadına şiddet' konuşuldu - Son Dakika

Türkeli'de 'kadına şiddet' konuşuldu

7 saat önce

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Türkeli'de 'kadına şiddet' konuşuldu, System.String[]

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı.


Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde iş birliği içerisinde gerekli önlemlerin alınması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın (2020 - 2021) kurumlar arası iş birliği ve eşgüdümle uygulanması ile ilgili sunum yapılmasının ardından görüş, öneri ve değerlendirmeler sonrasında toplantı sona erdi.


Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdür V. Oğuz Tatar, İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, SYDV Müdürü Erol Akyüz, Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Samet Çevik, Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sibel Töre ve Öğretim Görevlisi Burcu Özkan katıldı. - SİNOP

Türkeli, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü
Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız

Son Dakika Haberleri
19:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti" - Son Dakika
18:59 Ak parti bursa milletvekili alinur aktaş açıklamalarda bulundu - Son Dakika
18:59 Spor 84'üncü atatürk koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika
18:59 Tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi - Son Dakika
18:56 İzmit'te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:03:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkeli'de 'kadına şiddet' konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]