Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri - Son Dakika

Ekipler, Türkeli-Ayancık karayolu uygulama noktasında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaparak, başta emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirmede bulunup, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı ve broşür dağıtıldı. - SİNOP

1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

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