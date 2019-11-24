Türkeli'de kıyıya vuran iki vatoz görenleri şaşırttı

Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran iki vatoz balığı görenleri şaşırttı.



Türkeli Limanı'nda kıyıya vurmuş halde bulunan 1'er kilogram ağırlığındaki sjs vatoz balığı görenleri hayrete düşürdü. Zehirli olması sebebiyle öldürücü bir balık olan vatoz balığı, kelebek ve yarasa görünümüyle dikkat çekiyor. Limana gezinti amacıyla gelen Uğur Öztürk, kıyıda gördüğü vatoz balığı ile ilk kez karşılaştığını, tehlikeli ve öldürücü bir balık olarak bildiğini söyledi. Öztürk, herkesin bildiği bir balık olmadığını, bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de ifade etti. - SİNOP