Son Dakika Haberleri: Türkeli'de kıyıya vuran iki vatoz görenleri şaşırttı
Son Dakika Güncel Türkeli'de kıyıya vuran iki vatoz görenleri şaşırttı - Son Dakika

Türkeli'de kıyıya vuran iki vatoz görenleri şaşırttı

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran iki vatoz balığı görenleri şaşırttı.

Türkeli'de kıyıya vuran iki vatoz görenleri şaşırttı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran iki vatoz balığı görenleri şaşırttı.


Türkeli Limanı'nda kıyıya vurmuş halde bulunan 1'er kilogram ağırlığındaki sjs vatoz balığı görenleri hayrete düşürdü. Zehirli olması sebebiyle öldürücü bir balık olan vatoz balığı, kelebek ve yarasa görünümüyle dikkat çekiyor. Limana gezinti amacıyla gelen Uğur Öztürk, kıyıda gördüğü vatoz balığı ile ilk kez karşılaştığını, tehlikeli ve öldürücü bir balık olarak bildiğini söyledi. Öztürk, herkesin bildiği bir balık olmadığını, bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de ifade etti. - SİNOP

Türkeli, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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